Meerkamper ondanks goed eindschot net naast de medailles

50 meter vrij Heemskerk krijgt extra kwalifica­tie­kans voor Spelen met swim-off tegen Van Roon

24 februari Femke Heemskerk krijgt alsnog een kans zich te plaatsen voor de 50 meter vrije slag op de komende Olympische Spelen in Tokio. De zwemster neemt het vrijdag 9 april bij de Eindhoven Qualification Meet op tegen Valerie van Roon. ,,Deze ‘oplossing’ is het resultaat van een mediation met beide zwemsters nadat er een impasse was ontstaan rondom de kwalificatie op dit onderdeel”, meldt zwembond KNZB.