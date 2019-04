Meerkampsters mengen zich niet in medaillestrijd op EK

Thorsdottir had na afloop geen verklaring van haar valse start op brug. ,,Jammer. Nee moe was ik niet. Dit kun je niet voorzien, dit overkomt je. Dat is even flink balen. Nou, oké. Nu heb ik niets meer te verliezen, dacht ik. Een podiumplek zat er niet in. Dat ik nu elfde word, och dat maakt niet zoveel uit. Op balk heb ik daarna een betere oefening neergezet dan in de kwalificatie. En op vloer heb ik ook stappen gemaakt. Ik zag dit als een trainingsmogelijkheid voor de toestelfinale. Ik hoefde dit keer niet te improviseren. Ik ga zaterdag nog perfectionistisch trainen, de puntjes op de i zetten. Hopelijk valt het zondag allemaal op zijn plek.’'

Volleman ging de finale in met het idee dat ze niets te verliezen had. ,,Je moet er eigenlijk alleen maar van genieten dat je tussen zulke grote turnsters in de zaal kunt staan. Ik put hier motivatie uit. In mijn hoofd heb ik zitten wat ik nog wil aanpassen aan mijn oefeningen voor de WK in Stuttgart. We hebben nog even tijd tot aan de zomervakantie om ons programma klaar te hebben.’’