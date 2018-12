Mei: sensationele Giro en kantelpunt voor Verstappen

Sportjaar 2018Het jaar 2018 zit er bijna op en het was opnieuw een heerlijk sportjaar met hoogte- en dieptepunten. In de rubriek Twelve days of Christmas tellen we dagelijks af tot het einde van het jaar. Vandaag blikken we terug op de maand mei.

Giro d’Italia

De maand mei kleurt roze. Als titelverdediger gaat Tom Dumoulin van start in de 101ste editie van de Giro d’italia. Na een slecht voorjaar staat de druk er vol op. De Limburger laat zijn benen spreken en wint de proloog in Jeruzalem. Lang is Dumoulin echter niet in de roze trui te aanschouwen. In de tweede etappe verliest hij de leiding op bonificatieseconden aan Rohan Dennis.

De Australiër verliest de leiderstrui na de rit naar de Etna. Simon Yates neemt het roze over van de tijdritspecialist. Lange tijd lijkt Yates op weg naar de eindzege, maar in de slotweek ontstaan er langzaam kleine scheurtjes in de onaantastbaarheid van de Brit.

Nadat Yates in rit negentien op grote afstand van finishplaats Bardonecchia lost, proosten de Nederlandse wielerliefhebbers al op een nieuwe Giro-zege van Dumoulin. Hij staat immers tweede in het klassement, dus hij neemt bij het wegvallen van Yates zijn roze trui over.

Volledig scherm © Cor Vos

Het gedroomde scenario lijkt werkelijkheid te worden, totdat Chris Froome een demarrage plaatst op de onverharde stroken van de Colle delle Finestre. De Brit staat dan op minuten achterstand en alleen een alles-of-nietspoging kan zijn Giro redden. Een fenomenale Froome rijdt tachtig kilometer solo en pakt in Bardonecchia de ritwinst met minuten voorsprong op zijn concurrenten. Als bonus ontvangt hij de roze trui die hij niet meer zal afstaan.

Voetbal

Mei is de maand van de beslissingen in het voetbal. Atlético Madrid wint de Europa League na een overtuigende 3-0 zege op Olympique Marseille. Stadgenoot Real Madrid wint later die maand zijn derde Champions League op rij. De Koninklijke verslaan het Nederlands getinte Liverpool in de finale met 3-1. Vooral de blunders van Liverpool-keeper Loris Karius zullen nog bij iedereen op het netvlies staan.

In Nederland promoveert FC Emmen voor het eerst in de clubhistorie naar de eredivisie. Het betekent dat er in het seizoen 2018/2019 voor het eerst eredivisievoetbal in Drenthe te bewonderen valt.

Volledig scherm © AP

Nederlands succes

Na een slecht verlopen seizoensstart pakt Max Verstappen zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Bij de GP van Barcelona eindigt hij als tweede, achter Lewis Hamilton. Het betekent het kantelpunt in het seizoen van Verstappen.

De dartsliefhebbers hadden in mei ook wat te vieren. Michael van Gerwen wint de Premier League of Darts. In de finale klopt hij Michael Smith met 11-4. Het is de vierde Premier League-overwinning voor de Brabander.

Overleden

Ook in mei ontvallen ons vele sporters. Wielrenner Michel Stolker (1933-2018) won in 1956 een etappe in de Giro en in 1964 een in de Vuelta. Ray Wilson (1934-2018) werd in 1966 wereldkampioen met Engeland.