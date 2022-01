Memorabel moment voor Stephen Curry met eerste buzzer-beater: ‘Het werd tijd’

,,Het werd tijd”, zei Curry. ,,Dit is de eerste keer dat me dit overkomt.” De Warriors wonnen met 105-103. Curry kwam tot een totaal van 22 punten, maar een groot deel van het duel was er vooral frustratie bij de thuisploeg, die lang in achtervolging was op Houston.

Milwaukee Bucks was in de topper in de oostelijke divisie van de NBA te sterk voor Chicago Bulls. Giannis Antetokounmpo had met 30 punten en 12 rebounds een belangrijk aandeel in de 94-90-zege. Voor Chicago bleken de 35 punten van DeMar DeRozan niet voldoende. Milwaukee staat op de vierde plaats in de Eastern Conference met 29 zeges tegen 19 nederlagen. Chicago (28-16) staat na leider Brooklyn (29-16) op de tweede plaats. De koploper uit New York versloeg San Antonio Spurs met 117-102.