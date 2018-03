Mentel grijpt tweede goud bij Paralympische Spelen

Mentel noteerde in haar derde en laatste run een tijd van 56,94 en troefde daarmee de Amerikaanse Brittani Coury die 59,87 op de klok had gezet, ruim af. Lisa Bunschoten greep met een tijd van 1.00,04 het brons. Renske van Beek eindigde als vierde.

Mentel kwam de dag voor de wedstrijd nog met de schrik vrij nadat ze hard ten val was gekomen in haar trainingsrun. De vrouw die al jaren strijdt tegen kanker, klapte achterover en viel daarbij ook op haar nek. De titanium constructie die daar in januari van dit jaar werd geplaatst, hield stand. Met een stijve nek slalomde ze vrijdag overtuigend als snelste naar beneden.

Bunschoten

Bunschoten pakte ook haar tweede medaille. Zij won eerder het zilver op de snowboardcross. In de finale tegen landgenote Mentel kwam ze toen ten val en liep een flinke snijwond op in haar gezicht.



De banked slalom staat bij de Paralympische Spelen van Pyeongchang voor het eerst op het programma. Het is een slalom met oplopende kombochten. Alle snowboarders krijgen drie runs en de beste tijd telt.



Bij de mannen greep Chris Vos net naast een medaille op de banked slalom. De twintigjarige snowboarder, die zilver had veroverd op de snowboardcross, stond vierde na twee runs. Hij nam in zijn derde poging alle risico en ging onderuit. Hij eindigde daardoor ook als vierde achter de Amerikaanse winnaar Noah Elliott.