Meulens bij Mets rechterhand van coach Beltran

Onder de inmiddels vertrokken manager Bruce Bochy was Meulens in San Francisco eerst slagcoach en later bench coach (eerste assistent). Bij Giants won hij drie keer de World Series. ‘Bam Bam’ was in de race om Bochy op te volgen, maar general manager Farhan Zaidi koos voor Gabe Kapler. Meulens kon ook aan de slag bij Miami Marlins als slagcoach. Maar het werd toch Mets in Queens.