Miami Heat op drempel van NBA Finals na derde zege op Boston Celtics in oostelijke finale

Gabe Vincent had een belangrijk aandeel in de ruime zege, die nooit in gevaar kwam voor de Heat. Hij was goed voor 29 punten, waarvan 6 driepunters. Duncan Robinson zorgde voor 22 punten, Caleb Martin maakte 18 punten.

Miami Heat heeft nog één overwinning nodig om voor de tweede keer in vier seizoenen de NBA Finals te bereiken. Voor de Celtics ziet het er slecht uit: nog nooit slaagde een team er in de play-offs in om een 3-0 achterstand goed te maken. Het vierde duel in de best-of-sevenseries is dinsdag in Boston.