‘Michael Jordan leert ons: winnen is een manier van denken’

Door Maarten Wijffels



Eén van de favoriete scènes van PSV-directeur Toon Gerbrands uit de The Last Dance speelt zich af tijdens de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Voor het eerst vormen profs uit de NBA daar het Amerikaanse basketbalteam. De ploeg vol sterren haalt natuurlijk de finale. Onderweg naar goud zien we Michael Jordan in een auto. Hij is iets aan het lezen. Vloekt hardop.