Michael Korrel laat zich verrassen in tweede ronde WK judo

met video Sensatio­neel: Sifan Hassan stunt met zege bij debuut in marathon Londen na schitteren­de inhaalrace

Wat een sensatie! Bij haar debuut in de marathon in Londen heeft Sifan Hassan voor een stunt gezorgd. Na een schitterende inhaalrace vanaf kilometer 22, waarbij ze zelfs even stopte en haar linkerdijbeen rekte, won ze. In de laatste meters schudde ze de laatste twee concurrenten af met een fenomenale eindsprint. Ze liet na 42 kilometer en 195 meter 2.18.33 klokken.