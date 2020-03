Mickelson werkt aan nieuwe ‘The Match’ tegen Woods

In november 2018 speelden beide grootheden de eerste editie van 'The Match', een zeer lucratief showduel over 18 holes op de Shadows Creek Golf Course in Las Vegas. Publiek was er niet bij en de strijd was alleen tegen betaling te zien op televisie of internet. Mickelson won het golffestijn in de play-off op de vierde extra hole en verdiende daarmee 9 miljoen dollar (circa 8,2 miljoen euro). Woods bleef met lege handen achter.



Voor de tweede editie van 'The Match' worden beide spelers mogelijk aan een golfpartner gekoppeld en dat zou een beroemdheid uit een andere tak van sport kunnen zijn. "Dat zou een extra dimensie aan de wedstrijd geven en onderweg bovendien wat meer gespreksstof opleveren", liet Mickelson eerder al weten.

Het golfseizoen ligt zeker tot eind mei stil vanwege het coronavirus. De eerste majors van het jaar, de Masters en het PGA Championship, zijn daardoor ook uitgesteld.