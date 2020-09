Milwaukee Bucks grijpt laatste strohalm in play-offs tegen Miami Heat

De best presterende ploeg uit de reguliere competitie raakte vroeg in de wedstrijd sterspeler Giannis Antetokounmpo kwijt. De 25-jarige Griek kreeg weer last van een enkelblessure. Het was vooraf al onzeker of Antetokounmpo kon spelen. Hij probeerde het toch, maar ging in het tweede kwart weer door zijn rechterenkel en moest het veld verlaten. Hij had toen wel al 19 punten gemaakt.

Zonder hun grote vedette slaagden de Bucks erin om de Heat dan eindelijk te verslaan in de best-of-sevenserie in de halve finales van de oostelijke divisie. Khris Middleton maakte 36 punten, waarvan negen in de verlenging. Met nog 2,2 seconden op de klok gooide hij twee vrije worpen raak. Even daarvoor had Middleton ook al een driepunter gemaakt.

De stand in de serie is nu 3-1 in het voordeel van Miami Heat. Nog nooit wist een ploeg in de play-offs van de NBA na een achterstand van 3-0 alsnog te winnen.

LA Lakers

In het westen trok Los Angeles Lakers de stand gelijk door het tweede duel met Houston Rockets te winnen: 117-109. De Lakers gaven eerst een voorsprong van 21 punten uit handen, maar trokken de wedstrijd in het laatste kwart alsnog naar zich toe. Anthony Davis maakte 34 punten voor de ploeg uit LA, LeBron James kwam tot 28 punten, 11 rebounds en 9 assists.

