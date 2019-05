Milwaukee Bucks na bijna twintig jaar terug in finale van het oosten

Warriors vs. Rockets

Golden State Warriors nam weer de leiding in de serie tegen Houston Rockets, door voor eigen publiek het vijfde duel met 104-99 wist te winnen. De titelhouder in de NBA had de eerste twee duels in de serie ook gewonnen, maar in Houston waren de Rockets daarna twee keer de sterkste. De Warriors raakten tijdens de vijfde wedstrijd wel Kevin Durant kwijt, die in het derde kwart met een kuitblessure naar de kant moest. Durant had op dat moment al 22 punten gemaakt. Klay Thompson was de topschutter bij de thuisclub met 27 punten, Stephen Curry gooide er 25 bij elkaar. Vrijdag treffen de clubs elkaar opnieuw, dan weer in Houston.