'Minimaal drie medailles op WK roeien'

Evertse heeft gezien het seizoen tot dusver voldoende reden om optimistisch aan de jaarlijkse wereldtitelstrijd te beginnen. De wereldbekerfinale in juli in Luzern, altijd een goede graadmeter voor de WK, leverde vier medailles op. De EK begin augustus in Glasgow waren zelfs goed voor zeven plakken, maar daar ontbraken uiteraard sterke landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. ,,Iedereen is fit bij ons, we verschijnen met onze beste ploeg hier aan de start'', zegt Evertse, die Rio 2016 succesvol afsloot met drie olympische medailles. ,,Het hele seizoen halen we al met een behoorlijk aantal boten medailles en A-finales. Mede daardoor hebben we ook goede vooruitzichten bij de WK. Maar internationaal ligt het heel dicht bij elkaar. Zekere medailles zijn er nooit.''

Ilse Paulis

De WK vorig jaar in Florida leverde slechts één Nederlandse plak op in een olympische klasse, zilver voor de vrouwen dubbelvier. ,,Met die oogst konden we niet tevreden zijn, al deden we toen mee met een vernieuwde en verjongde ploeg'', blikt Evertse terug. ,,De ervaringen van de vorige WK komen nu goed van pas. Bij de mannen alleen al eindigden we drie keer als vierde. En bij de vrouwen hadden we bij die WK even geen lichte dubbeltwee'', doelt hij op blikvanger Ilse Paulis, die na het olympisch goud met Maaike Head nu met Marieke Keijser weer een kansrijk duo vormt.



Voor de Nederlandse roeiploeg staan er bij de WK zowel nationaal als internationaal nog geen olympische belangen op het spel. ,,Die komen pas na het toernooi in Bulgarije aan de orde'', aldus Evertse. ,,Uiteraard zijn voor ons de WK-prestaties voor de interne samenstelling van de teams al wel van grote waarde. Na de WK weet iedereen precies wat er richting Tokio 2020 nog allemaal moet gebeuren.''