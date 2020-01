Minuut stilte op trainingsveld Real Madrid voor Bryant

Belg Mbenga treurt om dood Bryant: ‘Ik ben meer dan een vriend verloren’

15:10 Didier Mbenga, de Congolese Belg die twee seizoenen bij Kobe Bryant en de LA Lakers speelde is geshockeerd door het overlijden van de wereldster. ,,Ik ben in shock. Ik heb eigenlijk niet veel moed om te praten, maar ik doe een inspanning”, liet hij telefonisch optekenen bij RTBF. Mbenga speelde tussen 2008 en 2010 bij de LA Lakers en werd in die twee jaar twee keer kampioen: ,,Hij was een enorm harde werker, ik ken niemand zoals hij.”