Misbruik treft veel takken van sport

Het eerste grote schandaal in de Nederlandse sportwereld op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag was in 1996. Judoka's Irene de Kok, Monique van der Lee en Anita Staps vertelden in dat jaar in het tv-programma Barend en Van Dorp over hun coach Peter Ooms. Die had zich schuldig gemaakt aan aanrandingen en ongewenste intimiteiten.