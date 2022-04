Mislopen Spelen was grote klap voor Roy Meyer: ‘Eerste toernooi lag ik er gelijk uit tegen een pannenkoek’

Zwaargewicht Roy Meyer was de afgelopen maanden vaker in beeld zónder judopak dan mét. De judoka nam een sabbatical, met uitstapjes in de media, maar keert nu weer terug naar de tatami. Zondag doet hij mee aan de EK.

Door Lisette van der Geest



Roy Meyer houdt van aandacht, loopt met zijn imposante figuur vrijwel nooit in de pas en is doorgaans in voor uitspattingen. Maar soms is ook het judozwaargewicht iets te gek. Of hij mee wilde doen aan televisieprogramma Steenrijk, straatarm waarin tegengestelde gezinnen een week lang wisselen van leven, huis en budget. ,,Ik begon echt te lachen en dacht: maar aan welk rijk gezin gaan jullie me koppelen, want wat jullie ook denken: ik ben écht niet rijk.

Lees ook Eerste ronde EK eindstation voor Amber Gersjes en Pleuni Cornelisse, Tornike Tsjakadoea wel door

,,Ja”, zegt Meyer op een terras op een zonnige voorjaarsdag op sportcentrum Papendal, ,,dat heb ik natuurlijk moeten laten passeren.” Dat verzoek wel, andere aanbiedingen niet. Na een ‘aparte, wat is het?, meer dan een half jaar, inmiddels’-periode is de judoka weer klaar om wedstrijden te judoën. Zondag komt hij in actie in de klasse boven de 100 kilogram op de EK die vandaag in het Bulgaarse Sofia met lichtere categorieën begint.

Hij zit lekker in zijn vel, zegt Meyer. En dat komt mede door de afleidingen die hij zichzelf de afgelopen maanden gunde. ,,Ik heb twaalf jaar lang alleen maar aan topsport gedaan, jaar in jaar uit, maar na de Olympische Spelen van Tokio heb ik eventjes van de gelegenheid gebruikgemaakt gas terug te nemen. Om mijn geest en lichaam rust te gunnen, om meer tijd te spenderen aan mijn gezin. Daar was het nu, in het post-olympisch jaar, het moment voor.”

Meyer judode op de Spelen in Rio in 2016, waar hij zevende werd. Daarna ging hij op voor zijn tweede olympische cyclus, maar moest de strijd om het ene Nederlandse olympische ticket aan met Henk Grol, de inmiddels gestopte judoka, die na Rio een gewichtsklasse omhoogging en daardoor ook uitkwam bij de zwaargewichten. Meyer hoorde ongeveer een jaar geleden dat de keuze van de selectiecommissie uitviel op Grol die betere resultaten kon overleggen. Voor hem was alleen een reserverol weggelegd.

Quote Het eerste toernooi lag ik er in de eerste ronde uit tegen een pannenkoek. Toen besefte ik dat het een grotere klap was dan ik van tevoren had ingeschat Roy Meyer

,,Toen ik te horen kreeg dat ik niet zou gaan, was dat even vervelend, een shock, maar daarna dacht ik: sport is het beste medicijn. Dus ik wilde zo snel mogelijk een toernooi judoën om weer in een goed gevoel te komen. Dat was geen goed plan. Het eerste toernooi lag ik er in de eerste ronde uit tegen een pannenkoek. Toen besefte ik dat het een grotere klap was dan ik van tevoren had ingeschat.

,,Ik heb echt even een paar dagen gedacht: wat moet ik nu? Met dierbaren praten hielp, daarna kon ik het gevoel omzetten. Ik dacht: ik besef wat ik niet heb, maar wat kan ik wel? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze olympische periode doorkom op een manier dat ik er beter van word? Ik vind het altijd leuk om voor de camera te verschijnen en mijn inzichten te delen, dus gooide een balletje op. Gewoon, door mensen te benaderen die ik ken, van de NOS en andere kanalen: is er interesse hier en daar? Ligt ergens een rol voor mij?”

Er was interesse. Hij werd co-commentator tijdens de Spelen, zat als sidekick bij het programma Tokio Vandaag van de NOS. Hij werd burgemeester van het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen, deed samen met zijn vriendin mee aan De Dansmarathon van SBS6 en onderwierp zich aan commandotrainingen in het programma Special Forces VIP voor Videoland.

Volledig scherm Roy Meyer. © ANP / ANP

,,Tijdens de Spelen was ik echt van ochtend tot avond alleen maar bezig met het volgen van sport. Mensen bellen, noteren, ik zat er helemaal in. De ene dag deed ik de verslaggeving in Hilversum, de andere dag was ik in Scheveningen, ik ben in tweeënhalve week echt helemaal naar de knoppen gegaan. Met gebrekkige nachten, álles volgen, er daarna weer staan om kinderen te vermaken of de wijk in te gaan. Maar het was een avontuur, met zoveel leuke ervaringen en inzichten, dat ik ook ben gegroeid als mens. Daarna kreeg ik wel een terugslag, door energiegebrek omdat ik veel te ver was gegaan.

,,Het is niet te vergelijken met een toernooi. Ik was helemaal uitgeput. Kon even niks meer.” Het was tijd voor zijn gezin. Meyer liet het sporten los, zag zijn ‘buikje’ iets toenemen, stond vaker op het schoolplein, de powernaps tussen de middag die hij als topsporter zo gewend was, maakten plaats voor spontane dagjes weg. ,,Dan merk je dat de band met je kinderen wel goed was, maar niet maximaal. Papa was altijd weg.

,,Ik kon terugkomen van een toernooi en dan was het ‘hoi’.” Meyer beweegt zijn hoofd half-geïnteresseerd opzij, terwijl hij een van zijn twee jonge zoons nadoet. ,,Als je dan een periode wél veel tijd met ze doorbrengt, zie je ze naar je toerennen en in je armen springen. Dat is wel confronterend én een les. Ik wil dat voortaan beter invullen. Dat kan ook met topsport, ja. Honderd procent. Als je maar goed plant.”

Quote Ik wil met mijn ervaring de jonge, gretige en misschien net iets fittere judoka’s die wel doorge­traind hebben te slim af zijn Roy Meyer

Specifieke judotrainingen doet hij weer sinds november. Hij is fit, al heeft hij last van een zenuwuitstraling die zijn gevoel in zijn linkerduim en wijsvinger vermindert. ,,Storend, maar niet zo heel belangrijk. De andere drie vingers zijn het belangrijkst met judo”, zegt hij. Zo fit als vorig jaar juni, toen hij op het WK brons won, is hij niet. ,,Maar ik zit dicht in de buurt. Ik denk dat ik op de EK om de medailles meedoe. Ik wil met mijn ervaring de jonge, gretige en misschien net iets fittere judoka’s die wel doorgetraind hebben te slim af zijn.”

Tegelijkertijd denkt hij: het hoeft nu nog niet. Het halen van punten voor de olympische selectie begint later dit jaar pas. Zijn grote doel is de Spelen in Parijs in 2024, daar wil hij zijn sportcarrière afsluiten om daarna de definitieve overstap naar de televisiewereld te maken.

Ooit moet er een biografie komen. ,,Ik wil mijn verhaal delen. Maar nu is mijn verhaal als topsporter nog niet af. Het is nog steeds mijn droom om daarna mijn eigen televisieprogramma te presenteren, dat heeft de afgelopen periode alleen maar bevestigd.”