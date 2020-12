‘Mister Golf’ Van Erven Dorens (83) overleden

Olympische limiet Van Nunen, Futselaar en Deelstra op marathon

6 december Bart van Nunen, Frank Futselaar en Andrea Deelstra hebben in de marathon van Valencia voldaan aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen. Van Nunen verbeterde in de Spaanse stad zijn persoonlijk record met bijna 3 minuten. De 25-jarige Utrechter kwam over de finish in 2.10.16, ruim onder de olympische limiet (2.11.30).