Mix van teleurstelling en trots bij waterpolobondscoach Oranje

De Nederlandse waterpolovrouwen waren vandaag tijdens de World League-finale tegen de Verenigde Staten dicht bij een stunt. In het Chinese Kunshan was de VS op beslissende momenten net iets gewiekster. Na een 6-6 tussenstand met nog drie minuten te spelen, verloor Oranje toch nog met 8-6 van de huidige olympisch en wereldkampioen.

Door Natasja Weber



,,We balen echt van de nederlaag”, liet bondscoach Arno Havenga ruim een uur na de wedstrijd telefonisch weten. ,,Ik kan niet zeggen dat Amerika beter was. Verdedigend hebben we echt heel sterk gespeeld. Wel misten we voorin wat schotkracht. Maar ik denk niet dat Amerika de afgelopen jaren zoveel tegenstand heeft gehad als vandaag”, aldus Havenga. De VS won voor de vijfde maal in successie de World League.

De bondscoach kan terugkijken op een mooie week in China. Met een sterk verjongde selectie haalde Oranje voor het eerst in vijftien edities van de World League-finaleronde de eindstrijd. ,,Ten opzichte van de World League vorig jaar hebben we zes andere speelsters in de ploeg. Ze hebben heel weinig met elkaar kunnen trainen. Veel meiden spelen in het buitenland en keerden pas een week voor de World League-finale terug in Zeist. Daarom ben ik ook zo tevreden over de stabiliteit die we deze week getoond hebben in ons spel. We begonnen deze World League goed en we zijn elke wedstrijd – met zes duels in zes dagen – nog beter gaan spelen.”

Krachttraining

Het Nederlands team wilde de World League uiteraard graag winnen, maar keek afgelopen week ook al met een schuin oog naar het belangrijkste toernooi van dit jaar: EK in Barcelona medio juli. Daarom stond er afgelopen week ‘gewoon’ tweemaal een forse krachttraining op het programma ook al volgde later op de dag een wedstrijd. Ook trainden de speelsters elke ochtend in het water. ,,Die watertrainingen op wedstrijddagen zijn ons goed bevallen. Misschien doen we dat op het EK ook wel”, zei Havenga.

Behalve met een zilveren medaille en 40.000 dollar prijzengeld vergaarden de Nederlandse waterpolosters nog veel meer prijzen in China. Sabrina van der Sloot werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Maud Megens kroonde zich met 15 goals tot topscorer. En met de historische finaleplek kwalificeerde Oranje zich en passant ook voor het WK volgend jaar in Zuid-Korea. Havenga zegt ‘heel trots’ te zijn op zijn ploeg. ,,Voor het zelfvertrouwen van deze jonge groep is afgelopen week heel belangrijk geweest. Het is altijd afwachten hoe nieuwe speelsters zich manifesteren en hoe de ervaren krachten hen opvangen. Daar ben ik heel tevreden over.”

De waterpoloploeg keert morgenavond terug in Nederland. Vanaf donderdag mogen ze weer aan de bak in het KNZB-bad in Zeist en staat alles in het teken van het EK. Havenga: ,,Nu is het zaak ons spel verder te perfectioneren.”