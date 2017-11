Moetko: IOC en WADA schuldig aan dopingschandaal Sotsji

,,De mensen worden gehersenspoeld met de bewering dat Rusland de schuld aan alles heeft, maar ze vergeten dat het IOC en het WADA zelf verantwoordelijk zijn'', aldus Moetko tegen het Russische persbureau R-Sport . ,,Het WADA heeft gefaald in zijn taak erop toe te zien dat de dopingcontroles in Sotsji goed verliepen. Ze zou haar eigen mensen die tijdens de Spelen werkten in het dopinglaboratorium moeten aanpakken. Zaten ze soms te slapen?'', aldus Moetko.

Rodsjenkov

Het schandaal in Sotsji kwam aan het licht door Grigori Rodsjenkov, destijds directeur van het dopinglab. Hij bekende dat tientallen Russische atleten, onder wie vijftien medaillewinnaars, doping kregen. Agenten van de Russische geheime dienst fungeerden als koerier die de besmette urinestalen via een gat in de muur omwisselden voor stalen met eerder afgenomen schone urine van de sporters.



Het IOC heeft na eigen onderzoek inmiddels tien Russische olympiërs (zes langlaufers en vier skeletonners) alsnog beschuldigd van dopegebruik in Sotsji en voor het leven geschorst. In Sotsji won Rusland het landenklassement met dertien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons. Op 5 december besluit het IOC of Rusland mag meedoen aan de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang.



Moetko herhaalde tegen R-Sport dat de Russische overheid op geen enkele wijze betrokken was bij het dopingsysteem.