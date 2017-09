Mola opnieuw wereldkampioen triatlon, Van der Stel 35ste

De Spaanse triatleet Mario Mola heeft zijn wereldtitel op de olympische afstand geprolongeerd. De derde plaats in de grote finale van de WK-series in Rotterdam volstond om voor het tweede jaar op rij bovenaan het klassement te eindigen.

De Fransman Vincent Luis won de laatste race uit de zogeheten World Triathlon Series. Hij had na 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen in de stromende regen de beste benen in de eindsprint. De Noor Kristian Blummenfelt finishte aan de Veerhaven als tweede.

Marco van der Stel streed als enige Nederlander bij de elite moedig mee in zijn geboortestad. De 26-jarige triatleet zat bij de voorsten na het fietsen, maar tijdens het lopen stortte hij in. De 35ste plaats op 4.46 minuten van de winnaar was zijn ietwat teleurstellende resultaat.

Hij vertelde na de race dat hij te veel energie had verspeeld bij het fietsen. ,,Op dit bochtige parcours moest je voorin zitten, maar ik reed al zo op de max dat ik geen voeding tot me kon nemen. Tijdens het lopen merkte ik dat heel erg. Het was knokken tot de finish. Het resultaat stemt niet tevreden, maar ik heb wel alles gegeven'', zei hij.