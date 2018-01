Mollema klaar voor de wedstrijd, Bad Blood bij Badr

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Mollema klaar voor eerste race

Een kijkje in de kleedkamer/bus van Bauke Mollema. De Groninger reed vandaag in Mallorca en was er duidelijk klaar voor.

Familiediner

De drie broers Pogba eten vandaag bij hun moeder. Paul is de grote ster van Manchester United, Mathias speelde vorig seizoen bij Sparta in Rotterdam. Wel gerecht precies op tafel stond, is niet te zien. Maar er is in ieder geval flink gegeten.

Family time 🙏🏿❤️❤️ #family #swag #pogba @florentinpogbaofficial @paulpogba Een foto die is geplaatst door null (@mathiaspogbaofficial) op 25 Jan 2018 om 12:46 PST

Badr in training

Badr Hari is hard in training voor zijn rentree op 3 maart in Ahoy, Rotterdam. Met de beenspieren zit het in ieder geval goed.