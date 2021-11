Mooi nieuws voor Estavana Polman: opbouwspeelster is fit en mag mee naar het WK

Opgestapte topcoach sloeg zwemmers en vergeleek hen met varkens

Topcoach Gyorgy Turi van de Hongaarse zwembond is opgestapt na beschuldigingen van fysiek en psychologisch misbruik door zwemmers, onder wie olympisch medaillewinnaar Laszlo Cseh. De Hongaarse zwembond MUSZ was al een onderzoek gestart. Voorzitter Sandor Wladar zei dat het opstappen van Turi ‘de enige acceptabele beslissing’ is.

25 november