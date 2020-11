Morbidelli verovert pole in Valencia, Mir begint als twaalfde aan titelrace

In het MotoGP-klassement heeft Mir (162 punten) een ruime voorsprong op Quartararo (125), Alex Rins (125) en Maverick Viñales (121). Voor Morbidelli, die vijfde in het klassement staat met 117 punten, is het zijn tweede pole van het seizoen. Hij veroverde eind september in Barcelona zijn eerste pole in de koningsklasse. De Italiaan kon zijn eerste startplaats toen niet verzilveren in de race. Morbidelli eindigde in Barcelona op de vierde plaats. Hij won dit jaar wel al twee andere grands prix, in San Marino en de Spaanse stad Teruel.