Motorcoureur Price wint Dakar Rally met pijnlijke pols

De Australiër Toby Price heeft de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. De 31-jarige rijder uit het fabrieksteam van KTM deed dat met verve door in de tiende en laatste etappe van Pisco naar Lima in Peru te zegevieren. Ondanks een pijnlijke pols, waarmee hij de hele rally reed, weerstond hij de aanvallen van zijn overgebleven rivalen.

Voor Price is het zijn tweede eindzege in de beruchte woestijnrally; hij won voor het eerst in 2016. De Australiër kwam deze rally geleidelijk aan opzetten en nam pas na de achtste etappe de leiding in het algemeen klassement. De etappezege in de slotetappe was ook zijn enige dagsucces deze rally.