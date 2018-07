Motorcross der Naties in 2019 naar Assen

De Motorcross der Naties is de jaarlijkse afsluiting van het WK en is een wedstrijd op zich. Elk deelnemend land vaardigt zijn drie beste crossers af, die in drie manches strijden om de punten en op basis daarvan het goud, zilver en brons verdelen. Oranje veroverde de afgelopen twee jaar zilver, vooral dankzij de inbreng van Jeffrey Herlings. Frankrijk heeft de afgelopen vier edities gewonnen.

De laatste keer dat de Motorcross der Naties Nederland aandeed, was in 2004 in Lierop. Ook toen haalde de Nederlandse ploeg zilver.

Herlings

Het TT Circuit maakt sinds 2015 deel uit van het WK motorcross. Voor die gelegenheid wordt een crossbaan van zand aangelegd. Dit jaar is de Grote Prijs van Nederland in Assen op 16 september. Herlings zal dienen als publiekstrekker, want de Brabander maakt grote kans op de wereldtitel in de MXGP, de belangrijkste klasse.