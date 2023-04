Motorcrosser Herlings vierde in Grote Prijs van Zwitserland, Jorge Prado loopt uit

Herlings, die het hele vorige seizoen miste vanwege een hielblessure, vierde in maart zijn rentree in de MXGP met de tweede plaats in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. Eind maart won hij vervolgens de Grote Prijs van Sardinië. Dat was zijn 39ste overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal. Het record van de Belg Stefan Everts komt in zicht. Everts won 101 grands prix.