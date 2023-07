Motorcrosser Jeffrey Herlings direct in top vijf bij rentree na blessureleed, Glenn Coldenhoff op podium

Herlings miste als gevolg van de gebroken nekwervel die hij in juni opliep in Duitsland vier grands prix en is in de stand van het wereldkampioenschap weggezakt naar de zevende plaats. Hij kon in Finland nog niet meedoen om de overwinning, maar richt zich op de volgende races en met name op de Grote Prijs van Nederland. Die wordt op 20 augustus verreden in Arnhem.

De zege in de GP van Finland ging naar de Fransman Romain Febvre, die de eerste manche won en tweede werd in de tweede omloop achter de Spanjaard Jorge Prado. Het is de vijfde GP-overwinning op rij voor Febvre, die twee punten inliep op Prado. De Spanjaard gaat in het WK nog steeds ruim aan de leiding met 720 punten. De Franse motorcrosser heeft 622 punten.



Coldenhoff staat vierde in de WK-stand met 525 punten, 25 minder dan de Zwitser Jeremy Seewer. Calvin Vlaanderen eindigde in Finland als vijfde en zevende en werd ook overall zevende. Brian Bogers werd tiende en twaalfde en elfde in de daguitslag.