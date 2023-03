Motortalent Zonta van den Goorbergh (17) wil na debuutjaar nu resultaten boeken: 'Ik heb wat te bewijzen’

met video Karel Sabbe flikt het: Belg haalt op het nippertje de finish van ultrazware Barkley Marathons

Hij heeft het geflikt. Karel Sabbe, een tandarts uit het Belgische Anzegem en houder van een aantal wereldrecords in het ultralopen, wist op de valreep de loodzware Barkley Marathons tot een goed einde te brengen. Met minder dan zeven minuten op de klok kwam hij over de finish in ‘de meest uitdagende ultraloop ter wereld’.