MVP Nikola Jokic leidt basketballers Denver Nuggets naar eerste NBA-titel uit clubgeschiedenis

met videoDe basketballers van Denver Nuggets hebben voor het eerst in de geschiedenis de NBA-finale gewonnen. Voor eigen publiek in de Ball Arena won het team in de vijfde wedstrijd met 94-89 van Miami Heat en bepaalde de eindstand in de best-of-seven serie daarmee op 4-1.

Denver Nuggets was zodoende oppermachtig in de NBA-finals. De Nuggets kwamen in de series al meteen op een 2-0 voorsprong, verloren game 3, maar trokken de zegereeks vervolgens stoïcijns door. Grote man bij de kampioen was opnieuw sterspeler Nikola Jokić. Met 28 punten en 16 rebounds schoot hij zijn ploeg in de Ball Arena, gevuld met 19.537 fans, naar de beslissende zege.

Volledig scherm Nikola Jokic (m) en zijn dochtertje vieren feest na het behalen van de titel. © AP

,,Jokic is een geweldig persoon en op het basketbalveld heeft hij keer op keer bewezen dat hij de beste speler in de NBA is”, zei Denver-coach Michael Malone. ,,Hij is onze MVP, we houden van hem en we zijn dankbaar dat hij een Nuggets-tenue draagt. En we hebben nieuws voor iedereen: we zijn niet tevreden met één titel.”

Reactie Jokic

,,Het was een geweldige teamprestatie”, meende Jokic, die niet graag over zijn eigen spel praat. ,,Dit is het leuke aan basketbal. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Er zijn zoveel factoren. Ik ben nu gewoon blij dat we hebben gewonnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De club uit de staat Colorado was al als grote favoriet de finaleserie in gegaan. De Nuggets eindigden het reguliere seizoen bovenaan de westelijke divisie, Miami Heat had zich als nummer 8 van de Eastern Conference verrassend geplaatst voor de algehele finale. Alleen New York Knicks in 1999 lukte het eerder om vanaf de achtste plek door te stoten tot de eindstrijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Miami Heat stond in het vijfde duel na elk kwart voor, behalve na het laatste deel. In het vierde en tevens laatste kwart maakten de Nuggets hun 51-44-achterstand van halverwege voor eigen publiek definitief ongedaan. Voor de Nuggets was de eerste titel na 47 seizoenen in de NBA daarmee een feit. Miami werd al drie keer kampioen: in 2006, 2012 en 2013.

Volledig scherm Feest in Denver. © Getty Images via AFP

Volledig scherm Kentavious Caldwell-Pope van de Denver Nuggets viert het kampioenschap. © USA TODAY Sports via Reuters Con