Na 14 nederlagen eindelijk weer een zege Detroit Pistons

Stephen Curry schrijft geschiede­nis en heeft driepunter­re­cord te pakken: ‘Dit is ongeloof­lijk’

Stephen Curry mag zich de basketballer met de meeste driepunters in de NBA noemen. De 33-jarige vedette van Golden State Warriors schoot in het gewonnen uitduel met New York Knicks (96-105) vijf keer vanaf afstand raak. Hij wierp een record van Ray Allen uit de boeken.

15 december