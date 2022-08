Na maanden voorarrest zit ijshockeyspeler weer bij de selectie

LeBron James investeert in de fietsen van Mathieu van der Poel

LeBron James en Mathieu van der Poel worden niet zo vaak in één adem genoemd, maar toch is er nu een link tussen de twee topsporters. De basketballer stopt namelijk geld in Canyon, het fietsenmerk waar Van der Poel bij Alpecin-Fenix op rijdt.

29 juli