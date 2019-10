Na twee protesten toch brons voor hordeloper Ortega

Ortega liep woensdagavond in de finale naast de Jamaicaanse titelverdediger Omar McLeod, die uit balans raakte na het raken van een horde en viel. Hij hinderde daarbij Ortega, die zelfs even moest inhouden en daardoor zijn derde plek in de race kwijtraakte.



Ortega ging in beroep en wilde dat de finale opnieuw zou worden gelopen. Zo niet, dan vond hij dat hem brons moest worden gegeven. In eerste instantie vond hij geen gehoor bij de jury, maar na herzien van televisiebeelden, waarop duidelijk te zien is dat Ortega moest uitwijken, kreeg de hordeloper toch gelijk.



De Fransman Pascal Martinot-Lagarde, die in de finale als derde finishte, mag zijn bronzen plak behouden.