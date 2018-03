Naaktbeelden van Oranje-handbalsters op pornosite na saunabezoek

Het Nederlands Handbalverbond (NHV) heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie over de naaktbeelden. Na de aangifte heeft de politie de beelden kunnen verwijderen. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen. Dat is de betrokkenen op de hoogte stellen en daarna meteen de politie inschakelen'', aldus hoofd bedrijfsvoering Norman Uhlenbusch van het NHV. ,,Het is vreselijk dat dit soort beelden kunnen rondzingen, maar er is weinig tegen te doen. Wij hebben het nu in handen van de politie gelegd.''