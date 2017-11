Nachtmerrie voor Nadine Broersen: afgescheurde kruisband

Broersen maakte het nieuws vanmorgen via haar facebookpagina bekend. ,,Helaas slecht nieuws. Ik ben vorige week maandag gevallen met de hordentraining. Het leek mee te vallen maar afgelopen dinsdag bleek op een MRI-scan dat mijn achterste kruisband volledig is gescheurd. Ik ga nu zes tot acht weken revalideren, waarna na een nieuwe MRI-scan wordt besloten of ik word geopereerd. Dit is een nachtmerrie.''



Voor revalidatie van een afgescheurde achterste kruisband staat doorgaans acht tot tien maanden. Broersen moest dit jaar op de WK in Londen voortijdig de strijd staken vanwege een hamstringblessure. In 2014 was ze bij de WK indoor nog de beste op de vijfkamp. In datzelfde jaar werd ze buiten op de zevenkamp tweede bij de EK. Een jaar later volgde de vierde plaats bij de WK in Peking. In 2016 stokte haar ontwikkeling mede door blessures. De Spelen liepen uit op een teleurstelling. Dit voorjaar eindigde ze als vijfde op de vijfkamp bij de EK indoor.