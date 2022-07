Nadine Visser naar halve finales 100 horden op WK Atletiek, doek valt voor Zoë Sedney

Atlete Nadine Visser is door naar de halve finales van de 100 meter horden op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De 27-jarige atlete eindigde in haar series als tweede in een tijd van 12,76. Die klassering betekende directe plaatsing voor de volgende ronde. De halve finales en de finale zijn op zondag.

Zoë Sedney werd uitgeschakeld in de series. De 20-jarige atlete uit Zoetermeer eindigde in haar serie als zesde in een tegenvallende tijd van 13,38. Die klassering was niet goed genoeg, maar ook met haar tijd kon ze geen doorgang naar de halve finales afdwingen.

Visser scheurde bij de NK indoor in februari haar linker hamstring en miste daardoor de WK indoor in Belgrado. Het was dezelfde blessure die ze een jaar eerder ook opliep en die haar voorbereiding op de Olympische Spelen verstoorde. Ze was in Tokio nog niet in topvorm, maar werd toch vijfde in de finale.

Herstellen

De Noord-Hollandse kreeg deze keer meer tijd om te herstellen. In aanloop naar de titelstrijd liep ze 12,72 als beste tijd. Haar Nederlands record staat op 12,51. Visser is al enkele jaren de toonaangevende Nederlandse atlete op de hordesprint. Ze is tweevoudig Europees kampioen 60 meter horden en in 2018 veroverde ze brons op de WK indoor. Op de WK van 2019 in Doha eindigde als zesde in de finale van de 100 meter horden.