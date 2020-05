Nageeye loopt in mondiale marathonaflossing met toppers en recreanten

Abdi Nageeye doet mee, net als wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele. In een relay-marathon lopen ze volgende week met en tegen recreanten uit de hele wereld. ,,Atletiek geeft een teken van leven en denkt out of the box.”

Door Rik Spekenbrink



De ‘virtuele marathon’ op 6 en 7 juni is eigenlijk niet virtueel en ook geen echte marathon. Het idee is dat overal ter wereld hardlopers, in teams van vier maar los van elkaar, op één van beide dagen een stuk van 10,5 kilometer lopen. Via de app Strava worden de tijden van de vier lopers opgeteld en rolt er een ‘marathontijd’ uit de bus. Veel wereldtoppers doen mee: Nederlands recordhouder Abdi Nageeye, de snelste marathonloper ter wereld Eliud Kipchoge en grote namen als Joshua Cheptegei en Kenenisa Bekele. Wie individueel inschrijft, wordt in een kwartet geplaatst en kan dus zomaar de teamgenoot van Nageeye worden. De wedstrijd, die de titel ’Runasone’ heeft, wordt georganiseerd door het NN Running Team, een groot Nederlands commercieel wegatletiekteam. De inschrijving start vandaag.

Nageeye laat, telefonisch vanuit Kenia, weten blij te zijn dat er weer wat gebeurt in zijn geliefde atletiek. ,,Dit is een heel leuk idee. Er is weer iets, een evenementje. De tijden doen er niet zo toe, er is geen prijs, deelname is ook gratis. Het gaat om lekker lopen, saamhorigheid, contact met de wereld. Iedereen kan meedoen, of je nu in Brazilië woont of in Nieuw-Zeeland. Ik weet ook niet met wie ik ga lopen.”

Volledig scherm Abdi Nageeye in actie tijdens de Amsterdam Marathon van 2019. © ANP

Zelf traint Nageeye (31), die vorig jaar in Rotterdam het nationaal record verpulverde, al een paar maanden alleen. In een groepje lopen is verboden in Kenia, zijn sportieve thuisbasis. ,,De situatie hier was lange tijd erg rustig, daarom ben ik niet naar Nederland teruggekomen. Nu zie je dat er in plaats van 20 nieuwe besmettingsgevallen per dag het er steeds meer dan 100 zijn. Dus het is afwachten, het nieuws volgen en dag per dag bekijken.”

Quote Hopelijk gaan er dit jaar nog marathons door, maar het is afwachten. De organisa­tie in Amsterdam weet het bijvoor­beeld ook niet. Het is raar en lastig. Abdi Nageeye, Atleet

Hij mist zijn trainingsgenoten in de stad Eldoret. ,,Die heb je echt nodig, als je serieus wil trainen. Allereerst voor je motivatie, maar ook om elkaar te kunnen aflossen. Je wil niet afhaken als je in een groep traint, je loopt dan gewoon harder.” Maar vooral het gebrek aan een richtpunt valt de duuratleten zwaar. ,,Nu is Boston weer van de kalender gehaald. Hopelijk gaan er dit jaar nog marathons door, maar het is afwachten. De organisatie in Amsterdam weet het bijvoorbeeld ook niet. Het is raar en lastig, je kan niets plannen. Ook al duurt het nog vier maanden voordat je een wedstrijd hebt, je wil wel een schema maken. Wanneer doe je duurtraining, wanneer tempo, wanneer kracht, wanneer rust. Je hebt sowieso twaalf weken nodig voorafgaand aan een marathon, het liefst wil je een keer een halve lopen. We hebben contact met veel organisaties, hopelijk komt er volgende maand duidelijkheid. De meesten van ons hebben nu al zes of meer maanden geen wedstrijd gelopen. Financieel is het ook een klap.”

Teken van leven

Voor nu is er dus eerst de relay-marathon. ,,In het begin, toen veel mensen ziek waren en overleden, kon zoiets natuurlijk niet. Nu het wat rustiger wordt, wil iedereen de normale dingen in het leven weer oppakken, op een verantwoorde manier. En zie je dat er veel gekeken wordt naar innovaties. Atletiek is er goed in om out of the box te denken, met technologieën als apps en gps is veel mogelijk. Dit is fijn voor de sponsoren. Die betalen ons, nu zijn ze ook weer zichtbaar. Maar het belangrijkste is dat we hiermee een teken van leven geven. We staan niet stil.”