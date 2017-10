Nageeye: 'Weinig vlees en geen vet, ik wil me heel licht voelen'

Essentieel voor een snelle tijd op de marathon is een koolhydraatrijke voorbereiding. Abdi Nageeye (28), die vandaag in Amsterdam wil pieken, legt zijn voedingspatroon in de laatste 48 uur uit.

Door Pim Bijl

,,De laatste 48 uur is eigenlijk een vervelende periode. Ik ben van nature een gezonde eter, dus dat kost geen moeite, maar als de wedstrijd ver weg is, hoef ik nog niet extreem te letten op wat ik eet en hoeveel. Nu moet ik met zoveel dingen rekening houden. Ook moet ik elk uur minimaal één keer naar het toilet omdat ik extra veel drink.

Quote In Boston liep ik de laatste kilometers ineens in het tempo van een recreant Abdi Nageeye Zo kort voor de race bestaat meer dan zeventig procent van wat ik eet uit koolhydraten. Die heeft een marathonloper nodig om ook na dertig kilometer nog over genoeg energie te beschikken. Als het lichaam door de koolhydraten heen is, ben je ineens leeg. Ja, dat heb ik tijdens een van mijn zes eerdere marathons al eens ervaren. In Boston liep ik de laatste kilometers ineens in het tempo van een recreant. Volledig ingestort. Mijn suikerspiegel was te laag.



Achteraf ging ik nadenken hoe dit mogelijk was geweest. Toen kon ik mij niet meer herinneren dat ik bewust keuzes maakte van: je moet nu dit eten en over twee uur dat. Niet gefocust. Het was iets vrijer qua eten geweest, die fout maak ik nu niet meer.

Licht voelen

Veel koolhydraten betekent veel pasta's, brood, pap. Niet te veel in één keer, maar meerdere porties over de hele dag. Niet te veel eiwitten, dus ook niet veel vlees, en zeker geen vet. Want ik wil me ook heel licht voelen. Niet opgeblazen. Veel lopers hebben er last van dat ze de laatste dagen zwaarder worden. Dat gebeurt mij niet zo snel, maar ik houd er dus ook rekening mee. Heel vaak heb ik trek, maar zeg ik: Abdi, wacht nog maar even met eten. Het is simpel: ontbijt, lunch en diner. En tussendoor yoghurt, fruit of een zelfgemaakte dikke juice van avocado en suikerbiet.

Ik lees dat sommige wielrenners voor wedstrijden hele bergen eten en ik dacht lang dat dat als loper ook nodig was. In Nederland schepte iedereen een vol bord op, en daarna nog één, en misschien nog één. Het leek wel een wedstrijd wie het meeste op kon. Maar toen ik voor het eerst op trainingskamp was in Kenia met Eliud Kipchoge had ik de hele dag trek. Als ontbijt twee witte boterhammen met thee, dat is toch niks? Een half uur daarna had ik alweer honger. Een klein bordje met rijst en bonen als lunch. Ugali, de bekende maïspap, als diner. Dat was alles. Maar Kipchoge was wel de beste loper ter wereld, dus dat zette mij aan het denken.

Volledig scherm Abdi Nageeye komt over de finish tijdens het NK marathon. © ANP

Middenweg

Zo weinig eten kon ik niet aan, maar zo veel als ik in Nederland gewend was, is denk ik ook niet goed. Ik heb een middenweg gevonden, ook in de laatste 48 uur. Gezond eten deed ik de voorbije maanden al, maar nu houd ik alles nauwkeurig bij. Niet in een schriftje, wel in mijn hoofd. In Kenia en Ethiopië heb ik iemand die voor mij kookt. Hier, in het atletenhotel, is de keuze zo groot. Ze huren speciaal een kok in die op de laatste avond ugali maakt. Dat neem ik dan zeker ook. Vind ik lekker en er zitten veel koolhydraten in. Ik zou alleen willen dat ze hier kamelenmelk en kamelenvlees hadden. Dat ken ik uit Somalië, is supergezond, vetarm en lekker.