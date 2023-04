Naomi Visser en Loran de Munck teleurstellend met lege handen na eerste toestelfinales EK turnen

Visser had zich eerder in de week eveneens als tweede geplaatst voor de finale op het toestel brug. Alleen de Italiaanse Alice D’Amato deed het in de kwalificatie beter en dus waren de verwachtingen hooggespannen in Antalya. Visser mocht in de finale het spits afbijten, maar al snel slopen er foutjes in haar oefening. Die stapelden zich op, waarna de 21-jarige turnster tegen het einde van de oefening zelfs even van de brug af moest. Met 11,800 punten kwam ze niet verder dan plek 8.

,,Eigenlijk startte ik heel sterk en ging het heel goed”, blikte Visser terug. ,,Maar toen ik beneden bij de lage legger aankwam moest ik een beetje bijdrukken. Ik kwam er toch nog doorheen, maar na mijn paksalto schoot mijn voet er eigenlijk een beetje af. Dan zit je de hele tijd een beetje tegen je handstanden aan te werken. Toen kwam ik best wel aan de zijkant van de brug boven en daar is de vering wel even anders. Daar kon ik niet meer op tijd op anticiperen”, verklaarde ze de missers en uiteindelijk de val.

Volledig scherm Naomi Visser. © ANP

Het goud ging in Antalya naar topfavoriete D’Amato. De Italiaanse, die vorig jaar nog het zilver pakte op de EK, turnde 14,466 punten bij elkaar. Dit jaar was het zilver voor de Britse Rebecca Downie (14,233), terwijl Elisabeth Seitz uit Duitsland het brons greep. De Duitse verdedigde in Antalya haar Europese titel en kwam zaterdag tot 14,200 punten.



Visser, die zich met 14,466 punten nog als tweede had gekwalificeerd voor de brugfinale, komt zondag nog uit in de finale op vloer. Vrijdag behaalde ze de zevende plek in de meerkampfinale.

De Munck: ‘Foutjes hadden niet gehoeven’

De Munck had zich dinsdag als tweede gekwalificeerd voor de finale op zijn favoriete toestel. Hij kwam toen in de buurt van de score die hem vorig jaar al naar het zilver bracht (14,700) en moest alleen Rys McClenaghan voor zich dulden, de Ierse wereldkampioen.

Het was die McClenaghan die vanmiddag in de eerste groep turnde en een score van 14,666 neerzette. Dat bood kansen voor De Munck, maar ook hij turnde geen foutloze oefening. Zo slaagde de Nederlander er een paar keer niet in zijn benen bij elkaar te houden. Van de jury kreeg hij ‘maar’ 14,266 punten en daarmee was direct na zijn oefening duidelijk dat een medaille er ditmaal niet in zat.

Volledig scherm Loran de Munck in actie in de finale. © ANP Uiteindelijk werd De Munck vierde. Zijn Armeense concurrent Artur Davtyan had exact dezelfde score laten noteren, maar de uitvoering van de Armeen was beter en dat gaf de doorslag in de strijd om het brons. Het goud ging alsnog naar McClenaghan, Maxime Gentges bezorgde België het zilver.



,,Er zat meer in”, zei De Munck achteraf. ,,Maar door slordigheden is het er niet uitgekomen. Als ik even één milliseconde mijn voeten bij elkaar had gehouden, dan was ik derde. Als ik twee keer mijn benen bij elkaar had gehouden was het helemaal een ander verhaal. Dan zat die eerste plek er wel echt in. Maar het is helaas niet gelukt.”

,,Die kleine slordigheidsfoutjes zitten gewoon in een klein hoekje. Het had niet gehoeven, maar op zo’n moment ga je uit de richting en moet je wel even corrigeren”, aldus De Munck. ,,Het gebeurde al bij het rusten op één beugel. Ik deed een hele draai en deed mijn benen open, waar ze drietiende voor hebben gegeven. Daarna gebeurde het nog eens bij de laatste transport, waar ik de laatste keer mijn benen open deed. Dat is dan opnieuw drietiende. Die twee fouten hebben ervoor gezorgd dat ik net vierde ben geworden.”

Met het Nederlandse team kwalificeerde De Munck zich eerder in de week ook al voor de WK van later dit jaar in Antwerpen. Aan de zijde van Casimir Schmidt, Jermain Grünberg, Yazz Ramsahai en Luuk Huernink eindigde De Munck als twaalfde.