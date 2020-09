Nationale kampioenen naar WK en EK mountainbike

Herlings raakte tijdelijk verlamd na crash: ‘Dokters zeiden dat ik door het oog van de naald ben gekropen’

23 september Jeffrey Herlings heeft openheid gegeven over de impact van de crash op de tijdtraining voor de GP in het Italiaanse Faenza, begin september. Als gevolg van zijn harde val liep hij een nek- en schouderblessure op. ,,Ik was tijdelijk verlamd en had minimaal een halfuur geen gevoel meer van mijn nek tot aan mijn benen”, schrijft de motorcrosser op zijn Instagram.