NBA-speler Porzingis verdacht van verkrachting

Unieke trilogie voor Obiri na wereldti­tel veldlopen in Aarhus

30 maart De Keniaanse atlete Hellen Obiri heeft in het Deense Aarhus de wereldtitel veldlopen veroverd, bij de mannen kwam Joshua Cheptegei als eerste over de meet. De 29-jarige hardloopster voltooide daarmee een unieke trilogie. Ze is de eerste vrouw met individueel WK-goud op de baan outdoor (5000 meter 2017), indoor (3000 meter 2012) en de cross.