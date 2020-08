NBA treurt om overleden All Star Cliff Robinson (53)

De NBA beleefde opnieuw een emotionele dag. In Florida werd voor de duels in de play-offs uitgebreid stilgestaan bij de dood van Clifford ‘Cliff’ Robinson. De voormalige All Star overleed zaterdag op slechts 53-jarige leeftijd.

Robinson, wiens eeuwig haarband zijn handelsmerk werd, maakte vooral furore met Portland Trail Blazers. Met die club stond hij twee keer in de finale van de NBA. In 1990 verloor hij daarin van de Detroit Pistons, in 1992 waren de Chicago Bulls te sterk.

De kleurrijke forward/center speelde bijna twee decennia in de NBA. Na Portland (1989-1997) kwam Robinson ook nog uit voor Phoenix Suns (1997-2001), Detroit Pistons (2001-2003), Golden State Warriors (2003-2005) en New Jersey Nets (2005-2007). Waaraan hij is overleden is nog niet bekend.

Volledig scherm Eerbetoon aan de overleden Clifford Robinson, Lute Olson en Chadwick Boseman voor het duel tussen Milwaukee Bucks en Orlando Magic. © AFP

Niet alleen Robinson werd herdacht in de basketbalhal. Ook de twee dagen eerder overleden coach Lute Olsen (85) en de zaterdag gestorven acteur Chadwick Boseman (43) werden geëerd door de clubs in de NBA. Laatstgenoemde speelde de hoofdrol in de film ‘42’ over het leven van Jackie Robinson, in 1947 de eerste zwarte honkballer in de MLB.

Jackie Robinson is ook een rolmodel in de NBA , waar deze week uit protest tegen het racisme in de VS gestaakt werd. Aanleiding voor die actie, waarvoor de Milwaukee Bucks het initiatief namen, was het neerschieten van de zwarte Jacob Blake door een politieagent in de staat Wisconsin.