Nederlaag voor sprinter Gatlin bij seizoensopening

Het was voor Gatlin de eerste keer dat hij meedeed aan een sprint over 150 meter en het was daarnaast zijn vroegste seizoensstart ooit. Hij kwam tot een tijd van 15,23 en moest daarmee buigen voor de Zuid-Afrikaan Anaso Jobdwana die won in 15,08. Jobodwana won bij de WK atletiek in 2015 brons op de 200 meter.



,,Ik ben nog nooit zo vroeg in het seizoen begonnen. Normaal begin ik pas in mei, dus dit is spannend voor me", zei Gatlin. ,,Ik heb tot nu toe alleen tempowerk gedaan, maar nog geen specifieke snelheidstraining. Ik voelde de jetlag nog een beetje en kreeg in de laatste 20 meter kramp in mijn kuiten. De volgende keer kom ik een paar dagen eerder.''