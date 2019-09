Nederland aast op beslissend OKT: ‘Dat zijn we verplicht naar onze volleybalsters’

Volledig scherm Celeste Plak van het Nederlands volleybalteam in actie. © ANP Door Lisette van der Geest



Anderhalve maand geleden was de Nederlandse volleybalbond Nevobo heel beslist: nee, het laatste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen zou in januari niet in Nederland georganiseerd worden. De gevraagde vergoeding van een miljoen euro, exclusief de organisatiekosten, waren te hoog. Maar inmiddels is de situatie anders. Technisch directeur Joop Alberda na een lachje: ,,Zeg nooit nooit. Wij vinden dat we het verplicht zijn ten opzichte van onze volleybalsters om ons uiterste best te doen het toch mogelijk te maken.”



En dus wordt er momenteel gewerkt aan een Nederlands bid en lag er gisteren tijdens de EK-wedstrijd van de Nederlandse mannen tegen Polen in Ahoy extra lading op het bezoek van Aleksandar Boricic, de president van de Europese Volleybalbond CEV.

De situatie is inmiddels ook anders dan begin augustus, vlak na het eerste Olympisch Kwalificatie Toernooi in Catania, waar Nederland in het hol van de leeuw en onder begeleiding van luidruchtige Italianen de strijd om het ene olympische ticket verloor van de thuisspelende ploeg. Van de landen die veroordeeld zijn tot de laatste, continentale strijd in januari om het laatste overgebleven olympische ticket, was er geen bereid of in de mogelijkheid tot een bid van een miljoen euro. Alberda: ,,Dan krijg je een situatie waarin alle partijen zeggen: als het zo blijft, haken wij af, waarna je weer opnieuw begint. Nu is de vraag wie het dichtst bij het bedrag komt en waar de CEV vervolgens voor kiest.”

Achtste speler

Turkije en Nederland zijn de twee kandidaten. Normaal gesproken zijn deze twee landen ook de voornaamste kanshebbers voor het ene ticket. Thuisvoordeel kan van groot belang zijn in een sport als volleybal, zo wijzen alleen al de recente resultaten van de Nederlandse volleyballers uit: begin augustus was er het duidelijke verlies tegen grootmacht Italië in Italië, in Ankara werd eerder deze maand in een volle, lawaaierige sporthal verloren op het EK.

Alberda: ,,Het publiek telt als zevende of achtste speler en is van niet te onderschatten waarde. Dat zagen we in Turkije, in Italië, maar ook gisteren tegen Polen." Sporttempel Ahoy werd een dag geleden gedomineerd door juichende, toeterende en joelende Polen. Alberda: ,,Toeschouwers kunnen je optillen, of naar beneden duwen. Als je het publiek tegen je hebt, kan dat als een soort deken om je heen hangen en sporters doen dingen die ze normaal gesproken nooit doen."

De Nederlandse volleybalbond is nog in gesprek met een aantal partijen over de haalbaarheid van het evenement op Nederlandse bodem. Zonder partijen van buitenaf lukt de financiering sowieso niet. ,,Wij hebben daarom een aantal dagen respijt gevraagd bij de CEV om het bid in te dienen.” Volgens Alberda zou er een extra fonds in de sportwereld moeten zijn. ,,Een olympic qualifier fund, waar bijvoorbeeld ook een sport als handbal gebruik van kan maken. Er wordt wel alles op poten gezet om een team geweldig te maken, er wordt vier jaar in geïnvesteerd, de Spelen worden tot mythische proporties aangeprezen, maar als het gaat om het cruciale moment, plaatsing voor die Spelen, is er niks voor gepland. Nu komt het erop aan en is er een soort noodkreet: help ons.”

In Turkije gaat er veel geld om in de sport. Daar is volleybal populair en is de nationale competitie van wereldniveau, met een club als Vakifbank. Vier jaar geleden werd het OKT ook in Turkije georganiseerd, forse investeringen zijn daar niet vreemd. Tegelijkertijd pleit in het voordeel van Nederland dat Turkije onlangs een EK organiseerde. Spreiding van locaties kan een argument voor Nederland zijn.

Criteria

Maar de criteria van de CEV zijn niet helder, zegt Alberda. ,,Dat is een black box. Wanneer zij duidelijkheid geven en welke argumenten doorslaggevend zijn weet niemand. Maar zo hebben wij het WK vrouwen van 2022 gekregen, zonder dat we precies weten op basis waarvan. Op kennis, kunde, relaties, maar misschien dat China wel meer geld bood.”