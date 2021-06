Nederland - België is de nieuwe hockeyklassieker: ‘Vroeger een walk-over, nu billenknijpen’

Door Rik Spekenbrink



Met de 6-0 van Billy Bakker tegen Wales, achttien seconden voor tijd, verzekerde het Nederlands elftal zich dinsdag van groepswinst. Curieus: met een goaltje minder had Oranje een treffen in de halve finale met rivaal België kunnen ontlopen, maar dat was duidelijk niet de opdracht. Dus is de regerend Europees- en wereldkampioen vanavond in Amstelveen de tegenstander in de strijd om een finaleplek.