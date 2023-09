Nederland blijft maar winnen bij WK roeien: Twellaar en Broenink pakken goud in dubbeltwee

Sifan Hassan weet na zilver op de 5000 meter meer over haar olympische keuzes: ‘Het is voor mij duidelij­ker geworden’

De Keniaanse wereldrecordhoudster Faith Kipyegon was zaterdagavond in de 5000 meter-finale net iets te sterk, maar Sifan Hassan sprintte in haar kielzog naar een tweede plaats. Met het zilver om haar hals blikte ze terug op haar WK, met liefst drie afstanden en zes races in zeven dagen. ,,Ik heb hier heel veel geleerd.”