Nederland heerst op estafette en eindigt bovenaan medaillespiegel

EK indoorNederland heeft de EK indoor in het Poolse Torun op formidabele wijze afgesloten. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen de estafette (4x400 meter) en zorgen er zo voor dat Nederland voor het eerst in de historie bovenaan eindigt op de medaillespiegel.

Bij de mannen kwamen Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen tot een tijd van 3.06,06, een Nederlands record. Het viertal domineerde de hele race en bleef Tsjechië en Groot-Brittannië voor.

De eerste loper Dobber nam meteen de leiding en die stond het Nederlandse viertal niet meer af. Van Diepen hield in de laatste ronde de lopers van Tsjechië en Groot-Brittannië van zich af.

,,Het was de vierde race van het weekend, dus mentaal zwaar”, zei Dobber. ,,Je moet weer op je best zijn en zelfverzekerd blijven. Je mag op zo’n 400 meter in de estafette geen moment van twijfel in je hoofd laten komen.”

Bonevacia was uitzinnig van vreugde. Hij haalde individueel brons op de 400 meter, maar was daar toch lichtelijk teleurgesteld over. ,,We kwamen hier om te winnen en ik wilde de boys zeker niet in de steek laten. Na de eerste ronde voelde ik al het melkzuur in mijn benen, maar ik bleef pushen.”

Angela, in pikorde de nummer vier van de ploeg, liep misschien wel als sterkste. “Dit was een toprace. Het klopte helemaal. Ik was best even teleurgesteld dat ik hier niet individueel mocht lopen, maar deze gouden medaille vergoedt alles. Het niveau is zo hoog momenteel in Nederland op de 400; het is erop of eronder.”

Van Diepen voegde goud toe aan de zilveren plak die hij zaterdag veroverde op de 400 meter individueel. “Ik voelde natuurlijk die pijn in mijn benen, maar had toch wel controle. Ik had het knap gevonden als er nog iemand overheen zou zijn gegaan.”

Volledig scherm Vreugde bij de Nederlandse mannenploeg na de winst op de 4x400 meter. © AP

Femke Bol

Vervolgens zorgden de vrouwen voor een spetterend slotstuk van de EK. Lieke Klaver, Marit Dopheide, Lisanne de Witte en Femke Bol kwamen tot een kampioenschapsrecord van 3.27,15 en bleven daarmee Groot-Brittannië en Polen voor.

Klaver begon sterk als eerste loopster en na Dopheide lag het Nederlands viertal op de vierde plaats. De Witte dichtte het gat naar Groot-Brittannië, waarop Bol liet zien momenteel de beste 400 meterloopster van Europa te zijn. Ze passeerde de Britse Jessie Knight en greep met overmacht het goud.

Eerder op de dag had Nadine Visser al goud gepakt op de 60 meter horden, in een spectaculair Nederlands record 9,77 seconden. Bol maakte gisteren op de 400 meter haar favorietenrol waar, waardoor het totaal voor Nederland uitkomt op vier gouden medailles. Daarnaast werd er een keer zilver gepakt en twee keer brons.

Portugal eindigt als tweede in het medailleklassement met drie keer goud, maar geen plakken van een andere kleur. Groot-Brittannië pakte het meeste eremetaal, maar moet het met twee keer goud, vier keer zilver en zes keer brons desondanks doen met de derde plaats.

Volledig scherm Femke Bol walst als slotloopster over Groot-Brittannië heen. © AFP

