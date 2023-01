Nederland in 2024 voor de vierde keer gastheer EK beachvolleybal

Nienke Brinkman de beste bij stormachti­ge halve marathon van Egmond

Atlete Nienke Brinkman heeft de halve marathon van Egmond op haar naam geschreven. De marathonspecialiste won de stormachtige winterklassieker over 21,1 kilometer in 1.18.23. Bij de mannen was de Belg Soufiane Bouchikhi de sterkste. Hij klokte 1.07.30.

8 januari