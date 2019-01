Nederland krijgt samen met Polen WK volleybal voor vrouwen

Nederland mag voor het eerst een wereldkampioenschap volleybal organiseren. De mondiale titelstrijd van 2022 is toegewezen aan ons land en Polen. Dat heeft de wereldvolleybalbond FIVB na afloop van een congres in Warschau laten weten.

,,De FIVB is blij twee grote landen te hebben gevonden die beroemd zijn om hun liefde voor de sport en het vermogen hebben om sportevenementen van wereldklasse te organiseren”, zei voorzitter Ary Graca van de FIVB op de negentigste verjaardag van de Poolse volleybalbond. ,,We hebben unaniem besloten dat het bid van Nederland en Polen het beste was. We twijfelen er geen moment aan dat ze een geweldige show gaan neerzetten.”

Een WK zaalvolleybal is nog nooit gehouden in Nederland. De Nederlandse volleybalbond Nevobo organiseerde wel in 2015 een succesvol WK beachvolleybal, verspreid over diverse locaties in Nederland. De bond haalde daarna ook het EK beach van 2018 binnen en organiseert dit jaar met drie andere landen ook het EK voor volleyballers.

Een delegatie onder leiding van Nevobo-voorzitter Peter Sprenger en de Gelderse gedeputeerde Jan Markink overhandigde vorig jaar september in Turijn een bidbook aan voorzitter Graça van de FIVB. Het bidbook voor het WK in 2022 was samengesteld door de Nevobo, marketingbureau TIG Sports, de provincie Gelderland en de gemeente Rotterdam. Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam waren normaal gesproken de aangewezen speelsteden. Het is nog onduidelijk of al die speelsteden overeind blijven, nu Nederland en Polen de mondiale eindstrijd samen gaan houden.

Voor de Nederlandse volleybalsters is de toewijzing van het WK een mooie beloning. Oranje vond de afgelopen jaren aansluiting met de wereldtop. Nederland eindigde afgelopen jaar nog als vierde op het WK. Oranje veroverde zilver op het EK van 2017 en 2015 en greep met een vierde plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ook net naast een medaille.