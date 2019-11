Nederland vaardigt geen deelnemers af voor nieuw olympisch onderdeel klimmen

,,Hij had zich via het World Cup-seizoen kunnen plaatsen voor het OKT maar dat is niet gelukt. Er zullen dus geen Nederlanders meedoen in Tokio”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Officieel is er nog een kans op olympische kwalificatie aangezien de winnaar van het volgend jaar te houden EK zich direct plaatst voor de Spelen. ,,Dat hij Europees kampioen wordt is niet reëel en Tim zal daar ook niet zijn hele seizoen op afstemmen.”