Nederlander kan vannacht historie schrijven in World Series

Door Jeffrey van der Maten

Robert Eenhoorn zet vannacht misschien de wekker om te zien of Jansen de beslissende bal gooit voor LA Dodgers. Dat is de specialiteit van de Nederlander, die ook de zesde wedstrijd tegen de Houston Astros besliste als werper. Eenhoorn, nu algemeen directeur bij eredivisieclub AZ, honkbalde jarenlang in de Major League voor New York Yankees, Anaheim Angels en New York Mets, maar haalde met die clubs nooit de World Series.

„Uiteraard jammer, maar het heeft er nooit in gezeten,’’ zegt Eenhoorn. ,,Ik hoop dat de Dodgers vanavond winnen en dat Jansen de afsluitende bal gooit. Aan een voorspelling durf ik me niet te wagen, want het kan alle kanten op. De druk is immens vannacht”, zegt de 49-jarige Rotterdammer, die jarenlang korte stop was bij het Nederlands team. „Dodgers kan wel profiteren van het thuisvoordeel. In een honkbalseizoen speel je tachtig thuiswedstrijden, dus je kan echt gewend raken aan je eigen stadion en de omstandigheden.”

Of Eenhoorn vannacht wakker blijft? „Nee, ik moet morgen gewoon weer werken. Heel misschien zet ik mijn wekker om het laatste stukje te kunnen zien. Hopelijk zie ik Jansen dan de winnende bal gooien.”

Volledig scherm Kenley Jansen. © Getty Images Zondag kwam Houston Astros na een krankzinnig duel op matchpoint in de World Series, de finale van de Major League Baseball. 3-2 in het voordeel van de Astros. Het enige wat nog restte was een overwinning bij en tegen LA Dodgers. Nederlander Kenley Jansen en zijn ploeggenoten hadden afgelopen nacht andere plannen: de Dodgers trokken de stand met een 3-1 overwinning gelijk, waardoor de twee teams vanavond in het zevende, beslissende duel gaan uitvechten wie kampioen wordt. De laatste wedstrijd in de best-of-sevenserie wordt gespeeld in Los Angeles. Spektakel gegarandeerd.

Alexander Smit maakte op jonge leeftijd de stap naar de Verenigde Staten om zijn honkbalgeluk te beproeven. Hij speelde in de jeugd bij Minnesota Twins en Cincinnati Reds, maar hij haalde de Major League tot zijn grote teleurstelling nooit. Hij honkbalde wel met Jansen. „Vroeger waren de World Series voor mij het ultieme doel. Vanaf mijn zevende keek ik er al met mijn vader naar, ondanks dat het midden in de nacht was. Jammer genoeg heb ik de Major League nooit bereikt, maar het is mooi voor Kenley.”

De 42-jarige oud-pitcher speelde met het Nederlands team samen met Jansen de World Baseball Classic in 2006. „Het was een aardige, rustige jongen die hard werkte. Toen was hij nog catcher en je zag wel dat hij een ijzersterke arm had, maar ik had nooit verwacht dat hij nu hier zou staan. Hij is misschien wel de beste afsluitende werper van de wereld.”

Wie vannacht wel gaat kijken, is Andy Houtkamp (60). De sportcommentator van de NOS volgt al 37 jaar het honkbal voor zijn werkgever en slaat het duel vannacht niet over. „De World Series zijn uniek. Dit is echt honkbal op het allerhoogste niveau, het beste van het beste. Het is spannend op alle gebieden. Echt, als liefhebber is dit geweldig.”

Ook Houtkamp durft niet meteen te zeggen wie er met de overwinning aan de haal gaat. „Ik heb echt geen flauw idee. Het kan alle kanten op. Als ik toch geld moest inzetten, zou ik dat op de Dodgers doen. Ze hebben natuurlijk thuisvoordeel en een wat bredere ploeg. Maar ik zou niet veel geld inzetten”, zegt Houtkamp lachend.

De verslaggever hoopt vurig dat er een rol is weggelegd voor Nederlands international Kenley Jansen. „Hij is fenomenaal. In de korte tijd dat hij moet werpen, presteert hij optimaal. Ik gun hem en de Dodgers heel erg dat ze winnen. Met Jansen als de beslisser, dat zou top zijn. Dan gaat hij morgen op de schouders door Los Angeles en is hij voor altijd een honkbalheld.”